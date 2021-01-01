شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر التصوير الفوتغرافي ومعالجة الصور.. ماذا تعرف عنه والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 1 يناير 2021
الخليج 365 - خاص
اللغة العربية كغيرها من لغات العالم، لا تخلو من الإشتقاقات والتراكيب اللغوية، فكلمة فوتغرافيا مشتقة من اليونانية، وتعني الرسم بالضوء.
وفوتوغرافيا، مرادف لفن الرسم القديم فمن خلال العدسة يقوم المصور بإعادة إسقاط المشهد أمامه على وسط يمكن من خلاله إعادة تمثيل المشهد فيما بعد.
ويقول الفوتوغرافي جعفر محمد بامزاحم: إن "التصوير هو عملية إنتاج صور ومنظر بواسطة تأثيرات ضوئية".
ويضيف: "الأشعة المنعكسة من المنظر تكوِّن خيالاً داخل مادة حسّاسة للضوء، ثم تُعالَج هذه المادة بعد ذلك، فينتج عنها صورة تمثل المنظر".
ويتابع بامزاحم: "التصوير الضوئي يعني أيضًا التصوير المنظورى الفوتوغرافي".
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