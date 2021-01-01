العراق يبيع 88 مليون برميل نفط بقيمة مليارات الدولارات في ديسمبر

وبحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع" من بيانات، فإن العراق صدر أكثر من 88 مليون برميل من النفط الشهر الماضي، مقارنة بـ81 مليون برميل خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني.
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وفي الشهر الماضي، بلغت مبيعات البلاد من النفط ما قيمته 4.2 مليار دولار، مع متوسط سعر 47.76 دولار للبرميل، ارتفاعا من 3.4 مليار دولار نوفمبر/ تشرين الثاني، عند متوسط سعر 41.88 دولار للبرميل.
في أواخر نوفمبر/ تشرين الثاني، قال وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، إن
أسعار النفط ستصل إلى 50 دولارا للبرميل في أوائل عام 2021، مضيفا أنه يتوقع تعافي سوق الطاقة العالمي من الأزمة المرتبطة بالجائحة في غضون 3 إلى 6 أشهر.
في أبريل/ نيسان، انخفضت أسعار النفط العالمية إلى 20.18 دولارا للبرميل وسط تراجع الطلب الناجم عن الوباء. أجبر الاتجاه السلبي روسيا والسعودية على بدء اتفاقية بين دول "أوبك +" تهدف إلى خفض إنتاج النفط وتحقيق الاستقرار في السوق.
دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ في مايو/ أيار، مما أدى إلى خفض إنتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا لمدة ثلاثة أشهر.
منذ أغسطس/ آب، وافق التحالف على مواصلة خفض الإنتاج، ولكن أقل - بمقدار 7.7 مليون برميل يوميا حتى نهاية العام - وبعد ذلك بمقدار 5.8 مليون حتى نهاية أبريل/ نيسان 2022.
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