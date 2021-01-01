شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط ومنتسبين اثنين بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك.
وأضاف المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- إن "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة (11) بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".
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