شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل ضابط ومنتسبين اثنين بتفجير عبوة ناسفة جنوب كركوك العراقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن ثلاثة منتسبين في الجيش بينهم ضابط قتلوا بتفجير استهدف دوريتهم جنوب كركوك.



وأضاف المصدر- حسبما نقلت قناة (السومرية نيوز)- إن "عبوة ناسفة استهدفت عربة همر تابعة للفرقة (11) بالجيش في قضاء داقوق بمحافظة كركوك، ما أدى إلى مقتل 3 منتسبين بينهم ضابط وجرح آخر".