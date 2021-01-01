شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يعلن عن 3 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الأردن عن 3 إصابات بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وذلك حسبما أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل. وكانت وزارة الصحة الأردنية، أعلنت اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وصرحت الوزارة - في الإيجاز اليومي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الإصابات في المملكة ارتفع إلى 295 ألفا و765 حالة، أما عدد الوفيات فارتفع إلى 3851 منذ بداية الجائحة.

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