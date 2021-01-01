شكرا لقرائتكم خبر عن مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون تعود لمواطنين فلسطينيين شمال الضفة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اقتلع عدد من المستوطنين ما يقارب 300 شجرة زيتون، اليوم الجمعة، في منطقة الطائرات غرب بلدة حارس، شمالي الضفة الغربية.
وأوضحت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن مستوطني "رفافا" المقامة عنوة على أراضي بلدتي دير استيا وحارس شمال غرب سلفيت، اقتلعوا نحو 300 شجرة زيتون، تعود لمواطنين فلسطينيين.
بدوره، قال محافظ سلفيت، عبد الله كميل، إنه لا يجب السكوت على تصاعد وتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه على أبناء المحافظة وممتلكاتهم، مؤكدا ضرورة الإسراع في اتخاذ خطوات عملية على الأرض للجم هذه الانتهاكات، من خلال المقاومة الشعبية، وتفعيل لجان الحراسة في التجمعات السكانية والأراضي.
كانت هذه تفاصيل خبر مستوطنون يقتلعون 300 شجرة زيتون تعود لمواطنين فلسطينيين شمال الضفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.