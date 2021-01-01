شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبَرَد الكثيف غرب القصيم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول مغردون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” مقطع فيديو يُظهر هطول أمطار غزيرة مصحوبة بالبرد الكثيف على رفايع اللهيب غرب منطقة القصيم. وكان المركز الوطني للأرصاد ق توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لهطول أمطار قد تكون رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة كذلك على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، حائل، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال فترة الليل و الصباح الباكر على شمال و شرق المملكة.

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