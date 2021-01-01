شكرا لقرائتكم خبر عن فريق طبي بالمملكة يبتكر جهازاً للكشف عن نتائج فحص «كورونا» في 15 دقيقة فقط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكن فريق طبي بالمملكة من اختراع جهاز جديد يتمكن من الكشف عن نتائج تحليل فيروس كورونا خلال 15 دقيقة فقط.

وقال الدكتور هاني حضرمي بجامعة الملك عبدالعزيز، إن الاختراع عبارة عن مستشعر حيوي يوضع في أنبوب، ويحفظ في درجة حرارة أقل من 20 مئوية، ويؤخذ منه كمية بسيطة جداً.

وأوضح “حضرمي” أنه لكون المستعشر حساس للضوء يجب لفه في رقاقة معدنية ووضعه في الأنبوب الذي توجد به العينة موضوع التحليل ويترك لمدة 15 دقيقة.

وأضاف أنه عقب ذلك يتم وضع هذه الأنبوبة في جهاز الـ«فلوروميتر»، وبعد 15 دقيقة بالضبط يتم أخذ القراءة، مشيراً إلى أنه لو كان المريض مصابًا بكورونا سيعطي إشارة ولو كان غير مريض لن تكون هناك أي إشارة.