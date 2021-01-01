مصدر: مقتل 3 عسكريين عراقيين في تفجير بمحافظة كركوك

بغداد- سبوتنيك. وقال إن "عبوة ناسفة انفجرت على عجلة نوع همر تابعة للواء 45 في الفرقة 11 قرب قريتي الزجي والقهارة التابعتين لقضاء داقوق جنوب كركوك".

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وأضاف المصدر في تصريح لـ"سبوتنيك" أن

الانفجار أدى إلى استشهاد ضابط ومنتسبين اثنين وجرح آخر.

وذكرت وسائل إعلام عراقية أن ‏‎ضحايا التفجير هم كل من "الملازم أول نهاد فلاح حسن، والعريف مرتضى جبار محمد، والعريف صفاء كاظم غالي".

وأعلن العراق في وقت سابق من اليوم عن انتشار أمني مكثف في العاصمة بغداد. وقال المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، إن "الانتشار الأمني في بغداد هو حيطة وحذر خاصة مع بداية السنة الجديدة".

وأضاف أن "عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات منها تحديات الإرهاب والسلاح غير المنضبط وكورونا ومن الطبيعي جدا أن يكون هناك انتشار".

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ومع ذلك أشار إلى أن

قيادة العمليات المشتركة لديها معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل إجرامي، على حد قوله.

من جانبه قال رئيس وزراء العراق، مصطفى الكاظمى، الخميس، إنه يرفض التجاوزات على الدولة العراقية بكل أشكالها، لافتا إلى أن عام 2020 كان عاما صعبا على العراق وعلى العالم بأسره.

وتوترت الأوضاع في بغداد، الجمعة الماضية، بعد تهديد جماعة "عصائب أهل الحق"، لرئيس وزراء البلاد مصطفى الكاظمي على خلفية اعتقال أحد القيادات بها، فيما قال الكاظمي على، إن أمن البلاد أمانة ولن يتم المغامرة بها.