مقتل وإصابة 7 من الجيش اليمني و"أنصار الله" في مواجهات جنوبي مأرب

القاهرة - سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن الجيش مسنودا بقبليين موالين له شن هجوما على مواقع لجماعة "أنصار الله" في جبهة الحدباء بين مديريتي جبل مُراد ورَحبَة جنوبي مأرِب، دارت على إثره مواجهات بمختلف الأسلحة.
© AP Photo / Hani Mohammed
ووفقاً للمصدر، أسفرت المواجهات عن مقتل وإصابة 7 من القوات الحكومية وجماعة "أنصار الله".
وأعلن الجيش اليمني، الاثنين الماضي، مقتل وإصابة العديد من جماعة "أنصار الله"، خلال صد هجوم شنته على مواقع عسكرية في جبهتي هَيلان والمَشْجَح بمديرية صِرواح غربي مأرِب.
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