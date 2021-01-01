قبيل القمة الخليجية... أمير الكويت يبعث برسالة إلى الملك سلمان

وتسلم الرسالة وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء، عادل بن أحمد الجبير، خلاله استقباله، مبعوث أمير الكويت وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد بن ناصر المحمد الصباح.

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وجرى خلال الاستقبال في مقر الوزارة بالرياض، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، والمستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية "واس".

حضر الاستقبال، نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبد الكريم الخريجي، ووزير الدولة لشؤون الدول الأفريقية أحمد بن عبد العزيز قطان، ووكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، ووكيل الوزارة للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبد الرحمن بن إبراهيم الرسي.

وقال أمیر الكويت، الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق من اليوم الجمعة، إن

الكويت تتطلع إلى القمة الخليجية المقبلة بالسعودية لتعزيز التضامن العربي والخليجي.

وأعرب الأمير عن تفاؤله إزاء اللقاء الذي سیجمعه بقادة دول مجلس التعاون الخلیجي خلال القمة الخليجية المرتقبة بمدينة العلا السعودية في الخامس من يناير/ كانون الثاني الجاري.

وجاءت تعليقاته تلك خلال اجتماعه، ظهر اليوم، مع وزير الخارجية في قصر يماية، وذلك للاطلاع على نتائج الجولة التي قام بھا لعدد من دول مجلس التعاون حاملا رسائل خطیة من أمير البلاد.

ووجه الأمیر نواف الأحمد الجابر الصباح، عددا من الرسائل الخطية لقادة دول مجلس التعاون الخليجي، كان آخرهم سلطان عمان، السلطان ھیثم بن طارق، وذلك بعد 3 رسائل مماثلة بعثها إلى رئيس دولة الإمارات وعاهل البحرين وأمير قطر.