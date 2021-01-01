شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 1271 إصابة و17 حالة وفاة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية، اليوم الجمعة، تسجيل 17 وفاة و1271 إصابة جديدة بفيروس "كورونا". وصرحت الوزارة - في الإيجاز اليومي، أوردته وكالة الأنباء الأردنية - أن إجمالي عدد حالات الإصابات في المملكة ارتفع إلى 295 ألفا و765 حالة، أما عدد الوفيات فارتفع إلى 3851 منذ بداية الجائحة.

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