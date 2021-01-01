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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت فضائية "العربية"، فى خبر عاجل لها منذ قليل، مقتل ضابط وجنديين فى انفجار عبوه ناسفة استهدفت عربة تابعة للجيش العراقى قرب قضاء داقوق جنوب كركوك.

وكان رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى قال إن التجاوزات على الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها، مضيفا: "لقد اتخذت قرارى النهائي بعدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وفى وقت سابق اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، ووفقا لوكالة سبوتنيك قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.