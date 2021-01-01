شكرا لقرائتكم خبر عن الوكالة الدولية للطاقة: إيران تعتزم رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت قناة العربية، فى نبأ عاجل منذ قليل ، إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ذكرت أن إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20 % ، فيما اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف ، أمس الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.

وقال ظريف، في تغريدة على تويتر "الرئيس دونالد ترامب وحاشيته يضيعون مليارات لإرسال مقاتلات بي52 وأساطيل إلى منطقتنا، المعلومات القادمة تشير إلى مخطط لاختلاق ذريعة للحرب ، مشيرا الى أن إيران لا تسعى للحرب لكنها ستدافع بشكل صريح ومباشر عن شعبها وأمنها ومصالحها الحيوية".

وفى السياق ذاته، قال المبعوث الروسى للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران، أبلغت الوكالة التابعة للأمم المتحدة باعتزامها تخصيب اليورانيوم لنسبة تصل إلى 20 % من النقاء وهو مستوى كانت قد وصلت إليه قبل توقيع الاتفاق النووى مع قوى كبرى فى 201، وتلك النسبة أكبر بكثير من التى أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها فى تخصيب اليورانيوم وهى 4.5 %.

وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الجمعة على تويتر "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين... عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 %".

وأكد دبلوماسى مقره فيينا أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذه الفحوى لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل. ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وينص الاتفاق النووى الإيرانى الموقع فى 2015 مع قوى كبرى على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 % فقط وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهى 90 %.