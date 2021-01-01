شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رائد مسرح الصم بالسودان الفنان عبد الحكيم الطاهر بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غيب الموت الممثل والمخرج السوداني الفنان عبد الحكيم الطاهر، اليوم الجمعة، متأثرا باصابته بفيروس كورونا.
ونعى فيصل محمد صالح وزير الثقافة والإعلام السوداني، الفنان عبد الحكيم الطاهر، الذي يُعد رائد فكرة مسرح الصم في السودان، وواحدا من رواد المسرح والدراما التلفزيونية في السودان.
وبدأ الطاهر حياته عاملا بمصنع النسيج السوداني، وتخرج في معهد الموسيقى والمسرح بجامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا عام 1982، ونال درجة الماجستير في الفنون من جامعة القاهرة عام 2000، والدكتوراه من جامعة السودان عام 2008.
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