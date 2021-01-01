شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين وتونس تبحثان تعزيز التعاون في التعليم العالي والبحث العلمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بحث سفير دولة فلسطين لدى الجمهورية التونسية هائل الفاهوم، مع وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي التونسية ألفة بن عودة الصيّود، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال التعليم العالي والبحث العلمي وتدعيمه.



وناقش الطرفان - خلال لقاء عُقِد بمقر السفارة بتونس اليوم الجمعة، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - سبل تعزيز التعاون والتنسيق بين الجامعات الفلسطينية والتونسية، من خلال وضع خطط وبرامج مشتركة، والاستفادة من الكفاءات العلمية في البلدين وفق الاحتياجات المطلوبة، والتعاون في مجال الابتكار وبعث المؤسسات الناشئة، ونقل التكنولوجيا والتسويق والتنسيق ببرامج التعليم العالي، والبحث في إطار التعاون متعدد الأطراف.



وفي السياق ذاته، التقى الفاهوم مع عضو مجلس نواب الشعب التونسي سهير العسكري، وبحثا العلاقات والروابط الأخوية التي تجمع البلدين والشعبين.

وأكدت العسكري موقف تونس الثابت الداعم لحقوق الشعب الفلسطيني ونضاله، من أجل استعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس، وضرورة العمل من أجل أن تستعيد فلسطين صدارة اهتمام الرأي العام الإقليمي والدولي.



وناقشا المستجدات وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية خاصة الوضع الصحي الدقيق الناتج عن تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي ضاعف من معاناة الشعب الفلسطيني، واتفقا على تعزيز التنسيق والتشاور في المرحلة المقبلة في القضايا ذات الاهتمام المشترك.