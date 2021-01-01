شكرا لقرائتكم خبر عن «مايكروسوفت» تستعد لإطلاق نظام «ويندوز 10x».. تعرّف على المزايا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تستعد شركة مايكروسوفت لإطلاق إصدار جديد من نظام ويندوز 10 في أوائل عام 2021.

ويطلق علي النسخة الجديدة اسم “ويندوز 10x”، ويمكن تشغيل أجهزة الكمبيوتر المحمولة التي تعمل بنظام التشغيل الجديد كليًا من وضع الاستعداد بسرعة فائقة.

ويندوز 10X هو إصدار جديد من ويندوز 10 تم تصميمه أصلاً للأجهزة ذات الشاشة المزدوجة، إلا أن شركة مايكروسوفت، طورته ليكون مناسباً للأجهزة ذات الشاشة الواحدة.

ويتميز نظام ويندوز الجديد، ببعض المميزات المثيرة، مثل ميزة وضعية الاستعداد الحديثة، التي تتيح للجهاز تنزيل البيانات في وضعية النوم، على غرار الهاتف الذكي القادر وتنزيل رسائل البريد الإلكتروني والحصول على تحديثات الوسائط الاجتماعية أثناء وضعية النوم.

ويعتبر تسليم رسائل البريد الإلكتروني وتحديثات الوسائط الاجتماعية، إلى المستخدم في وضع الاستعداد، ميزة رائعة لتوفير الوقت. وسيساعد ذلك في توفير نفس الخدمة السريعة التي نحصل عليها من هواتفنا الذكية على أجهزة الكمبيوتر المحمولة التقليدية.

إلى جانب ميزة “التشغيل الفوري” هذه، من المتوقع أن يوفر نظام ويندوز الجديد، الكثير من الوظائف الرائعة الأخرى، مثل المظهر الأكثر أناقة وبساطة مقارنة بالنظام الحالي.

كما سيحتوي نظام التشغيل الجديد على قائمة ابدأ بدون مربعات حية ومركز عمل جديد مصمم لإجراءات أسرع.

كل هذا يبدو رائعًا، ولكن إحدى أهم الميزات البارزة في ويندوز 10x هي تثبيت التحديثات في أقل من 90 ثانية، وعدم طلب إعادة التشغيل سوى مرة واحدة فقط.