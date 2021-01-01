شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة 3 أطفال إثر حريق منزل بأبو عريش.. و”مدني جازان” يحقق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تمكنت فرق الدفاع المدني بمحافظة أبوعريش بمنطقة جازان من إخماد حريق اندلع في غرفة منزل مكون من طابقين. وأوضح الدفاع المدني في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أنه نتج عن الحريق وفاة (3) أطفال وإصابة شخصين، وما زالت إجراءات التحقيق جارية لتحديد أسباب الحريق.

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