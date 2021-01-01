شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. هطول أمطار غزيرة على محافظات مكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

هطلت اليوم أمطار غزيرة على منطقة مكة المكرمة ، جعلها الله أمطار خير وبركة ونفع منها البلاد والعباد .

ووثق المواطنون مقاطع مصورة ، لهطول الأمطار على بعض المناطق منها شمال جدة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد نبه اليوم من سحب رعدية ممطرة من متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات مكة المكرمة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وشبه انعدام في الرؤية.

بدورها دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة جميع المواطنين والمقيمين إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجاري السيول والأودية.