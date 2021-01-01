شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا لا تصل رسائل لبعض الذين سجلوا لأخذ لقاح كورونا؟.. “الصحة” تجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير :

أوضحت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، سبب عدم وصول رسائل لبعض الذين يسجلون لأخذ لقاح “كورونا” .

وقالت الصحة ، رداً على استفسار طرحه أحد الأشخاص ، أنه يتم إرسال الرسائل للفئات ذات الأولوية خلال المرحلة الحالية وفق أعداد اللقاحات المتاحة.

وأكدت أن عدم وصول رسالة لمن سجل في تطبيق “صحتي” لا يعني الرفض .

ودعت الصحة الجميع إلى الانتظار، والتقيد بالإجراءات الوقائية كما هو معلن عنه بشكل مستمر.