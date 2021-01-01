شكرا لقرائتكم خبر عن ما حٌكم تقسيط زكاة المال على دفعات شهرية؟.. الشيخ «المطلق» يرد (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق، حُكم تقسيط زكاة المال على دفعات شهرية، بدلاً من دفعها مرة واحدة، بعد مضي الحول عليها.

وقال خلال حديثه لبرنامج “فتاوى” على القناة السعودية أن تقسيط الزكاة على دفعات شهرية جيد ويُشكر فاعله ومن أفضل ما ينبغي فعله.

وأشار إلى أن الفقراء يستفيدون أكثر عندما تُمنح لهم الزكاة شهريا، بدلاً من مرة واحدة ينفقونها في وقتها.

الحدير بالذكر أن زكاة المال يتم إخراجها بعد تمام الحول “العام”، ويدفع 2.5 % من أصل المال الذي مر عليه العام.