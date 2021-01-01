شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. انزلاق ناقلة وقود على إحدى الطرق الرئيسية بـ«الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لانزلاق ناقلة وقود واصطدامها ببعض المركبات المتوقفة على طريق الحوية-الطائف. وأظهر المقطع، ناقلة الوقود أثناء فقدان قائدها السيطرة عليها بسبب مياه الأمطار على الطرق، وانحرافها عن مسارها لتصطدم بمركبات أخرى متوقفة على جانب الطريق، قبل أن تتوقف في عرض الطريق.

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