قيادي عسكري ليبي يكشف موقف الجيش من نشر مراقبين دوليين لمراقبة "وقف إطلاق النار"

وقال المحجوب في تصريحات خاصة لـ"سبوتنيك": "موقف الجيش الليبي من نشر مراقبين دوليين، لمراقبة وقف إطلاق النار تضمنه اتفاق 5+5".

وأضاف المحجوب أنه "حسب ما ورد في اتفاق جنيف بشأن وقف إطلاق النار، يتم اختيار المراقبين من دول يرضى عنها الطرفان، وبمواصفات فنية محددة بغرض مراقبة وقف إطلاق النار".

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وأكد القيادي العسكري الليبي أن هذا البند تضمنه اتفاق "5+5"، وأنه يتم مناقشته بين اللجان الفنية المختصة.

وشدد المحجوب على أن "ما تضمنه الاتفاق في جنيف يمكن العمل به من خلال التوافق بين الطرفين".

ووقعت اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)، المشكلة من "الوفاق" والقيادة العامة لـ"الجيش الوطني"، في الـ23 من أكتوبر/تشرين الأول 2020، في جنيف على اتفاق وقف دائم لإطلاق النار في البلاد، على أن يغادر "المرتزقة" و"المقاتلون الأجانب" ليبيا في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قد ذكر في رسالة إلى مجلس الأمن الدولي أمس الخميس، أن الأطراف المتحاربة في ليبيا طلبت مساعدة الأمم المتحدة في تنفيذ آلية مراقبة وقف إطلاق النار، بعد أن توصلت إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وأوضح غوتيريش أن الطرفين يريدان مساعدة مراقبين دوليين غير مسلحين وغير نظاميين، مضيفا أن فريق الأمم المتحدة يمكن أن يضم مدنيين وعسكريين سابقين من هيئات إقليمية، بما في ذلك الاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية.

وينص اتفاق وقف إطلاق على خروج القوات الأجنبية من البلاد في غضون 3 أشهر.

ومن المرجح أن تتم مناقشة اقتراح غوتيريش بين الجانبين من أجل التوافق على جنسيات المراقبين وطبيعة عملهم.