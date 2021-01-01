السعوديون يحتفلون بالذكرى الـ85 لميلاد الملك سلمان

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ايلاف من الرياض: يحتفل السعوديون أواخر كلّ عام بمناسبة ذكرى عيد ميلاد ملك البلاد العاهل السعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، إذ يصادف اليوم الخميس 31 من شهر " ديسمبر" الجاري العيد الـ85 للملك السابع للمملكة العربية السعودية، كما انه الأبن الخامس والعشرون من الأبناء الذكور للمؤسس عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود.
وبثّ السعوديون مشاعر الفرح بمشاركة وجدانية تجسد الحب والتلاحم مع القيادة عبر موقع التدوين " تويتر"معبرين عن حبهم لمليكهم معربين عن آمالهم بموفور الصحة له.
صعد وسم # الملك _سلمان_85_سنة إلى الأعلى في موقع تويتر، وكتب المغرد عبداللطيف الفضلي وهو شاعر أحسائي فصيح " أسال الله العلي العظيم أن يمد في عمرك ويوفقك ويجعلك ذخراً للإسلام والمسلمين"
وغرد الحساب الشهير تاريخ آل سعود" اليوم 31 ديسمبر 2020م وفيه أصبح عمر سيدي الملك سلمان حفظه الله ورعاه 85 عاما، أرجو لك من الله عمراً مديداً وعملاً سديداً وعيشاً رغيداً، وحفظ الله وجعلك ذخراً لبلادنا السعودية ولشعبها العظيم" فيما كتب المغرد محمد القزلان رجل أمن سعودي" جعل عمرك طويلا يا حبيب شعبك، كل عام وأنت بخير وصحة وسلامة"
وكتبت المغردة حنان عبدالله التي تعرف نفسها بالإعلامية والناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي" يصادف اليوم الخميس 31 ديسمبر عيد ميلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز الـ85، ملك المملكة العربية السعودية السابع، حفظ الله والدنا سلمان وأمده الله بالصحة والعافية وجعله ذخراً لنا.
ونشروا المغردين السعوديين خلال الساعات الماضية صوراً تظهر الملك سلمان خلال فترتي المراهقة والشباب إضافة إلى فترة إمارته للرياض، إلى جانب فيديوهات مرئية تظهره وهو يؤدي العرضة السعودية قبل أعوام .
يصادف اليوم الخميس 31 ديسمبر عيدميلاد الملك سلمان بن عبدالعزيز الـ 85 ، ملك المملكة العربية السعودية السابع 🇸🇦، حفظ الله والدنا سلمان وأمده الله بالصحة والعافية وجعلة ذخراً لنا .#الملك_سلمان_85_سنه pic.twitter.com/D0hixlsMCR— حنان عبدالله (@Hanan302) December 30, 2020
أسأل الله العلي العظيم ان يمد في عمرك ويوفقك ويجعلك ذخرا للاسلام والمسمين#الملك_سلمان_85_سنه pic.twitter.com/fofqCZnJsP— عبداللطيف سعد الفضلي (@abdullateefalf1) December 31, 2020
جعل عمرك طويل ياحبيب شعبك 💚— محمد القزلان (@malgazlanksa) December 31, 2020
كل عام وانت بخير وصحة وسلامة
#الملك_سلمان_85_سنه#الشهيد_سليمان_القزلان_وشهداء_الواجب pic.twitter.com/GLeyX1ZJgr
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