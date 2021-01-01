شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الكويتية تعلن وفاة 2 وإصابة 285 شخصا بفيروس كورونا خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الجمعة، بأنه تم تسجيل حالتي وفاة، و285 إصابة بفيروس (كورونا) المستجد (كوفيد 19) خلال الساعات الـ24 الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 936 حالة، وحالات المصابين إلى 150 ألفا و869 حالة.



وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند- في بيان صحفي، تلقى مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط في الكويت نسخة منه- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة إلى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.



وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 46 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 4 آلاف و161 مسحة مخبرية خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات مليونا و258 ألفا و993 مسحة.



وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.



وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس الخميس، تسجيل حالة وفاة، و286 إصابة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 934 حالة، وحالات المصابين الى 150 ألفا و584 حالة.