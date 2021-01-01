بعد وجود معلومات عن خطط إرهابية... الجيش العراقي ينتشر في بغداد

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن المتحدث باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي، قوله، إن "الانتشار الأمني في بغداد هو حيطة وحذر خاصة مع بداية السنة الجديدة".

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وأضاف أن "عمل القوات الأمنية فيه الكثير من التحديات منها تحديات الإرهاب والسلاح غير المنضبط وكورونا ومن الطبيعي جداً أن يكون هناك انتشار".

وأشار إلى "عدم وجود خطر أمني على بغداد"، لافتا إلى أن "انتشار القوات الأمنية هو رسالة لكل من يعتقد أن بغداد غير آمنة وغير مطمئنة".

وأوضح أن "قيادة العمليات المشتركة لديها معلومات تفيد بأن الإرهاب يحاول القيام بأي عمل اجرامي".

وأكد أنه "من حق قيادة العمليات المشتركة أن تغير خططها وتستنفر القوات الأمنية وأن هذا الانتشار ضمن خطة أمنية لمواجهة التحديات المقبلة".

وأفاد بأن "قيادة العمليات المشتركة عملت على نشر القوات وزيادة عددها في المناطق التي تم تشخيصها والتي تستخدم لإطلاق الصواريخ وتم تكثيف الجهد الاستخباري والمراقبة الجوية وتكثيف أبراج المراقبة وإدخال أجهزة ومعدات حديثة".