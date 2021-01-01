موسكو – سبوتنيك. وجاء في المرسوم السلطاني رقم 2/2021: "نحن هيثم بن طارق سلطان عمان، بعد الإطلاع على النظام الأساسي للدولة وعلى القانون المالي الصادر بالمرسوم السلطاني 47/98، وبعد العرض على مجلس عمان (البرلمان)، وبناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، رسمنا بما هو آت: المادة الأولى، التصديق على الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021".
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وانخفضت قيمة الإيرادات بنحو 19 بالمئة عن الإيرادات المقدرة للعام الماضي، كما انخفضت قيمة المصروفات بحوالي 14 % عن الإنفاق المقدر لـ 2020.
وبلغت نسبة العجز في الميزانية نحو 8 % من الناتج المحلي، على أن يتم تمويل ما نسبته 73 % من العجز (1.6 مليار ريال عماني)، من خلال الاقتراض الخارجي والمحلي، وسيتم تمويل باقي العجز والمقدر بنحو 600 مليون ريال، عبر السحب من الاحتياطيات.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطان عمان يصادق على الموازنة العامة بإجمالي إنفاق 28.3 مليار دولار وعجز 5.7 مليار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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