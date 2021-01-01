رد فعل القوات السعودية لحظة هجوم عدن يثير تفاعلا واسعا... فيديو

عبر كثير من رواد تلك المواقع عن إعجابهم بما قالوا إنه "احترافية" و"شجاعة" من جانب القوات الخاصة السعودية التي كانت مكلفة بحماية وزراء الحكومة اليمنية منذ لحظة نزولهم من الطائرة.

ويظهر في الفيديو سرعة استجابة القوات الخاصة لما حدث، وقدرتهم على حماية الوزراء داخل السيارات التي كانت معدة لنقلهم من المطار.

فمن جانبه أعاد الأمير سطام بن خالد نشر الفيديو على صفحته بتويتر، وعلق عليه قائلا: "ما قام به أبطالنا في القوات الخاصة السعودية مع إخوانهم من القوات اليمينة شجاعة وعمل احترافي وردة فعل سريعة، لاحتواء الموقف وتوفير الحماية للوزراء يستحقون عليه الاحترام والتقدير احترافيه عالية ما شاء لله".

كذلك علق سلمان الدوسري في صفحته بتويتر على الفيديو قائلا: "شاهدوا شجاعة أبطال القوات الخاصة السعودية أثناء تأمين الوزراء اليمنيين بعد سقوط الصاروخ الحوثي وإخراجهم من مطار عدن.. معلومة: تم إنقاذ الوزراء اليمنيين وإخراجهم لمنطقه آمنه خلال 4 دقائق فقط.. كفو يا أبطال اللواء 64 ممثله بكتيبة 85 ووحوش الكتيبة 66 و 62".

يذكر أن انفجارات ضخمة هزت صالة مطار عدن الدولي بالتزامن مع وصول طائرة تقل الحكومة قادمة من السعودية إلى مدرج المطار، ما أسفر عن مقتل 10 وإصابة أكثر من 20 آخرين من المتواجدين قرب الصالة، في حين جرى نقل رئيس الحكومة وأعضائها إلى قصر معاشيق الرئاسي في المدينة.

من جهته وعقب الانفجار، أمر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، بتشكيل لجنة للتحقيق في تداعيات استهداف مطار عدن.

وقالت وسائل إعلام يمنية إن رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، وجه بتشكيل اللجنة برئاسة وزير الداخلية وعضوية قيادات الأجهزة الأمنية والاستخباراتية والسلطة المحلية بعدن بالتنسيق مع تحالف دعم الشرعية، مؤكدا أن: "الأعمال الإرهابية التي تفتعلها مليشيات الحوثي المدعومة إيرانيا والجماعات الإرهابية المتطرفة لن تثني الحكومة الشرعية من ممارسة مهامها من العاصمة المؤقتة عدن".

وقد توالت التصريحات من مسؤولين يمنيين عقب الانفجار للكشف عما يحيط به من ملابسات.

فمن جهته قال رئيس الوزراء اليمني، معين عبد الملك، أمس الخميس، إن معلومات تشير إلى تورط خبراء إيرنيين في الهجوم الذي استهدف مطار عدن.

وبحسب "سكاي نيوز" فقد أكد عبد الملك أن لديه "معلومات استخباراتية تشير إلى أن خبراء إيرانيين جهزوا للهجوم على مطار عدن".

أيضا فقد قال وزير الخارجية اليمني، أحمد بن مبارك، إن الصواريخ التي أصابت مطار عدن، انطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون، مشيرا إلى أن الهدف كان "استمرار حالة الحرب ورفض جهود السلام".

وأكد بن مبارك في تصريحات صحفية إن "المعلومات والتحقيقات الأولية تؤكد قيام ميليشيات الحوثيين بهذا العمل الإرهابي البشع، حيث تم رصد إطلاق لصواريخ حوثية من مناطق الحوثيين".