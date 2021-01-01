وأوضحت الوزارة، أن تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة، ساهم في الكشف عن الحالات الجديدة لأشخاص من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.
وأعلنت الوزارة عن وفاة مصابين نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 671 حالة.
© REUTERS / Aly Song
والإمارات هي خامس أكثر دولة عربية تسجيلا لحالات "كوفيد 19"، بعد العراق والمغرب والسعودية والأردن، وتأتي في المركز 47 عالميا.
ويعتبر هذا المعدل الأعلى في دولة الإمارات، منذ 28 كانون الثاني/يناير الماضي، حيث تم تسجيل أول حالات لمواطنين صنيين قادمين من ووهان، وهي المدينة التي اكتشف فيها الفيروس لأول مرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل رقما قياسيا للإصابات اليومية بكورونا... والصحة تبين السبب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.