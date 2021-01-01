بغداد - سبوتنيك. وأوضحت السلطات أنه "تم إخلاء سفينة أخرى كانت تتزود بالوقود من السفينة الملتصق بها اللغم".
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وتابع البيان "تبين أن هذه السفينة مؤّجرة من شركة سومو للتسويق النفطي، وبجانبها سفينة أخرى تتزود بالوقود منها، وعلى الفور تم تشكيل فريق معالجة المتفجرات من وزارة الداخلية، وتم نقله جوا إلى الفاو.. وتمكن من إخلاء السفينة الأخرى والإبقاء عليها بعد أن تبين التصاق لغم بحري كبير بها".
وأضافت خلية الإعلام الأمني أن فريق المعالجة "مستمر بالعمل لإبطال مفعول هذا اللغم وإخلاء السفينة المستهدفة".
كانت هذه تفاصيل خبر اكتشاف لغم بحري تم إلصاقه بإحدى السفن قرب الموانئ العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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