وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، أمس الخميس، أن الجنرال هرتسي هاليفي، قائد المنطقة الجنوبية الإسرائيلية، قد تعرض للاحتجاز في قاعدة "حتسريم" الجوية، الواقعة بمدينة بئر السبع جنوبي البلاد، بعد مشادة كلامية مع طاقم حراسة القاعدة لرفضهم دخوله.
وأفادت القناة العبرية بأن هاليفي واجه واقعة غير مسبوقة يوم الثلاثاء الماضي، عندما حاول دخول قاعدة عسكرية جوية للإقلاع منها إلى هضبة الجولان السورية المحتلة، حيث رفض طاقم حراسة بوابة القاعدة دخول الجنرال، وطلبوا منه إبراز هويته وهوية طاقم حراسته، ولكن تبين أن طاقمة لم يحمل الهوية العسكرية، ما دفع بالحراس إلى رفض دخوله.
وقال الجنرال هرتسي هاليفي لطاقم حراسة القاعدة العسكرية الإسرائيلية:
هل تريدني أن أخلع ملابسي حتى أتمكن من الدخول.
وما كان من طاقم الحراسة في قاعدة "حتسريم" الجوية الإسرائيلية إلا أن رفض طلبه بدخول القاعدة، وبعد جدال قال له أحد ضباط القاعدة: "اخفض سلاحك وإلا سأقيد يديك".
وأشارت القناة العبرية إلى أن حراس القاعدة العسكرية تصرفوا وفق القواعد العسكرية المطلوبة، وتخوفوا من تعرضهم لمحاكمة عسكرية في حال دخول قائد المنطقة الجنوبية العسكرية الإسرائيلية.
كانت هذه تفاصيل خبر "هل تريد أن أخلع ثيابي حتى أتمكن من الدخول"... قائد منطقة عسكرية إسرائيلية يتعرض لواقعة غير مسبوقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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