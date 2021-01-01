السلطات التونسية تحتجز مركبي صيد مصريين والخارجية المصرية تعلق

ووفقا لبيان الخارجية المصرية، تم احتجاز مركبى صيد مصريين بعد دخولهما للمياه الإقليمية التونسية بغرض الصيد بطريقة غير مشروعة، الأمر الذى دعا السلطات التونسية إلى توقيفهم والتوجه بهم إلى القاعدة البحرية بمدينة صفاقس.
© Sputnik . Valeriy Shustov
كما ناشدت الخارجية الصيادين المصريين الامتناع عن دخول المياه الإقليمية للدول الأخرى احتراماً لسيادتها، وحفاظاً على أرواحهم، وتفادياً لوقوعهم تحت طائلة قوانين هذه الدول التى دائماً ما تقوم بمراعاة الرعايا المصريين، وتأخذ العلاقات الطيبة القائمة التى تربطهم بمصر فى الاعتبار.
وذكرت الخارجية المصرية أن هذا الحادث يأتي عقب احتجاز 17 صيادا مصريا فى تونس بعد ضبط مركب الصيد الذي كانوا على متنه بحالة صيد غير مشروع في وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الماضي.
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