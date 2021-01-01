شكرا لقرائتكم خبر عن صلاة الجمعة من المسجد الحرام وسط اجراءات احترازية للوقاية من كورونا.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طبقت الرئاسة العامة لشئون الحرمين، اجراءات احترازية شديدة القوة بين وفود المصلين الذين أقبلوا على أداء صلاة الجمعة في المسجد الحرام للوقاية من عدوى فيروس كورونا مع ارتفاع الاصابات عالميا بالجائحة، ونشر الحساب الرسمى لإمارة منطقة مكة المكرمة على "تويتر"، صور من مشاركة جموع المصلين فى الحرم المكى وسط انتشار العاملين في ارجاء المسجد لمتابعة اجراءات الوقاية من كورونا.



التباعد بين صفوف المصلين

وخلال خطبة الجمعة في المسجد الحرام، حرص المصلين على ترك مسافات للتباعد خلال الدخول إلى ساحة المسجد وترك مسافات متباعدة أثناء الجلوس للاستماع إلى الخطبة، فيما يجوب العاملين بين الصفوف لتعقيم المصلين والتأكد من ارتداء الكمامات.



دخول الوافدين الى المسجد



صلاة الجمعة من المسجد الحرام

وكشفت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوى، عن إعداد ألبوم صور يحتوى على (30) ألف صورة، تم التقاطها من داخل المسجد الحرام، منذ بدء جائحة كورونا، وإغلاق المسجد الحرام فى شهر رجب الماضى.

ووفقا للموقع الرسمى لرئاسة شؤون الحرمين الشريفين، أظهرت الصور صحن الطواف والصفا والمروة وجنبات البيت العتيق خالية من العمار والقاصدين والمصلين في مشهد مهيب، حيث تسعى الإدارة العامة للإعلام والاتصال بالرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، في توثيق هذه اللحظات عبر إصدار ألبوم صور يجمع هذه المشاهد.

وقال مدير عام إدارة الإعلام والاتصال سلطان بن سعود المسعودى، أن العمل على الألبوم في لمساته الأخيرة، وسيجد النور خلال الأيام المقبلة، وتم اختيار عدد من الصور تحاكى الفترة الماضية، في عمل يتناول جميع الأحداث التي مر بها المسجد الحرام، بارزا الإجراءات الاحترازية التي طبقت في الحرم المكي، وكيف ساعدت هذه الإجراءات بفضل الله -عز وجل- على تجاوز هذه المرحلة، والمحافظة على سلامة قاصدي المسجد الحرام.

وعبر المسعودي عن اعتزازه بما شاهده خلال فترة الجائحة من قرارات كريمة وإجراءات احترازية منعت وصول فيروس كورونا إلى المسجد الحرام، وأن جميع اللحظات الماضية التي مر بها المسجد الحرام، وجميع الخدمات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تم توثيقها من خلال الصور الفوتوغرافية، والمقاطع المرئية، والتقارير والأخبار الصحفية، بدعم وتوجيه من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الأستاذ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس.