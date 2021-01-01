شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج الأغذية العالمية: توزيع مليون وجبة على أطفال المدارس فى اليمن يوميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد برنامج الأغذية العالمى أكبر منظمة إنسانية فى العالم لمكافحة الجوع والتابعة للأمم المتحدة، توزيع ما يقرب من مليون وجبة خفيفة للأطفال في المدارس اليمنية يوميا، وقال الحساب الرسمى لبرنامج الأغذية العالمية على "تويتر": "فى كل يوم، يذهب ما يقرب من مليون طفل فى اليمن إلى المدرسة وهم يعلمون أن هناك وجبة خفيفة صحية في انتظارهم".



حساب برنامج الاغذية على تويتر

وشدد برنامج الأغذية العالمي التابع لمنظمة الأمم المتحدة، على أهمية برنامج التغذية المدرسية للأطفال، مؤكدة أن التغذية المدرسية تبقي الأطفال في المدرسة وتمنحهم الطاقة التى يحتاجونها للتعلم واللعب والنمو.



تغذية مدرسية للاطفال



اغذية للطلاب فى اليمن

وفى وقت سابق، بدأت ميليشيات الحوثيين فى تنفيذ ممارسات جديدة بالعاصمة اليمنية صنعاء والمناطق الخاضعة لسيطرتها، وآخرها خصخصة المدارس الحكومية.

وقررت وزارة التربية والتعليم فى حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا التى يديرها يحيى الحوثى شقيق زعيم الميليشيات، بتخصيص مدرسة بلقيس الحكومية المخصصة للبنات فى العاصمة صنعاء، وتحويلها إلى مدرسة للذكور، مقابل رسوم.

واتهم القيادى السابق فى جماعة الحوثي، عبدالوهاب قطران، الميليشيات الحوثية بإلغاء ما تبقى من مجانية التعليم الذى يعد حقا أساسيا من حقوق المواطنة، وأوضح القيادى السابق فى جماعة الحوثى، فى منشور على "فيس بوك"، أن مدرسة بلقيس للبنات، بصنعاء، هى أول مدرسة للبنات، افتتحت بعد ثورة ٢٦ سبتمبر (1962م)، وهى أهم مدرسة نموذجية للبنات، منذ افتتاحها، لافتا إلى قرار خصخصتها وتحويلها إلى مدرسة ذكور، والذى قال إنه يلغى "ما تبقى من مجانية التعليم".

وأضاف القيادى السابق فى جماعة الحوثي، مخاطبا الحوثيين،" سيخصخصون مدارس الدولة والثورة ويلغوا مجانية التعليم ليكون حكرا على أبناء الأغنياء والذوات ويحرم منه غالبية أبناء الشعب الفقراء، سلَّعوا التعليم وخصخصوه وتاجروا به وحصروه على أبناء الأقلية المستغلة المستثمرة الفاسدة"، وحددت ميليشيات الحوثى الرسوم الدراسية للالتحاق بالمدارس فى المرحلة الابتدائية بنحو 65 ألف ريال للطالب فيما حددت 85 ألف ريال لطلاب الإعدادية، و95 ألف ريال لطلاب الثانوية.