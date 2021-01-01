شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تسجل 1450 إصابة جديدة بكورونا و18 وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، مي الكيلة، اليوم الجمعة تسجيل 1450 إصابة جديدة بفيروس كورونا و18 وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وقالت الوزيرة في بيان صحفي إن قطاع غزة سجل 689 إصاب‭M‬ جديدة بكورونا من مجمل الحالات الجديدة. وأضافت أن إجمالي عدد المصابين بكورونا في غرف العناية المكثفة بلغ 116 "منهم 25 مريضا على أجهزة التنفس الاصطناعي". وتشهد الضفة الغربية اليوم وغدا إغلاقا شاملا فرضته الحكومة كما فرضت حركة المقاومة الإسلامية حماس التي تسيطر على قطاع غزة إغلاقا شاملا على القطاع اليوم وغدا لمواجهة انتشار الجائحة.

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