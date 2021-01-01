شكرا لقرائتكم خبر عن ليبيا تسجل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المركز الليبى لمكافحة الأمراض اليوم /الجمعة/ تسجيل 467 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليبلغ إجمالي عدد الإصابات 100 ألف و744 حالة. وأوضح المركز - وفقا لما أوردته بوابة "الوسط" الليبية - أنه تم تسجيل 9 حالات وفاة، ليصل عدد الوفيات إلى 1487 حالة، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1145 حالة شفاء جديدة، ليبلغ عدد المتعافين 73 ألفا و252 حالة.

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