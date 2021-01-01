شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال الإسرائيلية تعتقل فلسطينيا من محافظة الخليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، اليوم الجمعة، مواطنا فلسطينيا من محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية، وأفادت مصادر أمنية ومحلية في الخليل ، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يطا جنوب الخليل، واعتقلت إياد حسن أبو عبيد بعد تفتيش منزل عائلته والعبث بمحتوياته.

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