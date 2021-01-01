الكويت: 8143 وافدا تم إبعادهم عن البلاد خلال 2020

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الإدارة العامة لمباحث شئون الإقامة بوزارة الداخلية الكويتية، أن عدد المبعدين عن الكويت خلال عام 2020 بلغ 8 آلاف و143 وافدا، وأوضحت مباحث (شؤون الإقامة) الكويتية - فى تقرير نشرته صحيفة "الجريدة،" الكويتية اليوم الجمعة- أن المبعدين تضمنوا 6003 مبعدين من مباحث الإقامة إلى إدارة الإبعاد، و2140 عن طريق إحالات قطاعات وزارة الداخلية، فى حين نفذت (الإقامة) 653 حملة تفتيش، أفضت إلى ضبط 1170 شخصاً.

ولفتت إلى أنها أنجزت 73 ألفا و471 معاملة قيد أمني خلال العام الماضى، أبرزها كان حيال مكاتب جلب العمالة والشركات الوهمية، مشيرة إلى أن قيود بلاغات التغيب، بلغت نحو 15 ألفاً، وتم إلقاء القبض على 9599 شخصا، وفى قضايا الجنايات المتعلقة بالاتجار بالبشر والتزوير، والتي تم ضبطها وإحالتها الى النيابة العامة، كشفت عن ضبط 30 قضية، شملت 47 شركة، فيما بلغ عدد المتهمين فيها 317، أحيل منهم 71 إلى السجن المركزى.



وبشأن قضايا الجنح المتعلقة بالإقامة مقابل المال، والتي أحيلت إلى إدارة التحقيقات، لفتت الى أن عددها بلغ 44 قضية، شملت 111 شركة، في حين بلغ عدد المتهمين فيها 259 متهما، أحيل منهم 21 إلى السجن المركزى.