شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يسجل 5 وفيات و849 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة والبيئة فى العراق، تسجيل خمس حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالى الوفيات جراء الفيروس فى البلاد إلى 12 ألفا و813. وأشارت الوزارة فى بيان صحفى إلى تسجيل 849 إصابة جديدة بالفيروس، ليصل إجمالى الإصابات إلى 595 ألفا و291 ولفتت إلى أن 1493 مصابا تماثلوا للشفاء، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس فى البلاد إلى 537 ألفا و841 حالة.

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