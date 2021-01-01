شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن يسجل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الأردنية عن تسجيل 1427 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالى الإصابات إلى 294 ألفًا و494 فى البلاد. وأشارت رئاسة الوزراء الأردنية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، إلى تسجيل 19 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالى الوفيات إلى 3834. ووصل العدد الإجمالى للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، إلى أكثر من 1.7 مليون وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 82 مليون إصابة.

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