شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو وصور.. احتفال ضخم بالألعاب النارية فى برج خليفة بدبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل برج خليفة بدبى بقدوم العام الميلادى الجديد 2021، بتقديم عروض نارية تعد الأضخم، وبدأ العد التنازلى من خلال عرض ليزرى، قبل ثوان من حلول السنة الجديدة، وتجمهر الآلاف لمشاهدة هذا العرض على برج خليفة الأطول فى العالم، وأبهرت العروض ملايين المشاهدين على مستوى العالم الذين شاهدوا روعة وسحر الاحتفالات، بحسب صحيفة "العين الإخبارية".

وبحسب صحيفة البيان الإماراتية فقد شهدت إمارة دبى عروض الألعاب النارية والليزر استقبالاً للعام الجديد، والتى أضاءت سماءها عند الساعة الثانية عشرة مساء الخميس، فى حدث انتظره ملايين المتابعين من داخل الدولة وخارجها.

وأقيمت عدة عروض فى 23 موقعاً موزعاً على مختلف أنحاء دبى وشملت: برج خليفة، برج العرب، مدينة جميرا، دبى فستيفال سيتى مول، وبرواز دبي، والقرية العالمية، لامير، ذا بييتش - مقابل جميرا بيتش ريزيدنس، السيف، نشاما تاون سكوير، منتجع باب الشمس، منتجع وسبا لو رويال مريديان، ومنتجع بولغرى دبي، ونادى المرابع العربية للجولف، ونادى الإمارات للجولف.