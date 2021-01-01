شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى المغرب و33 حالة وفاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة المغربية، تسجيل 1861 إصابة جديدة بفيروس كورونا نزولا من 2143 أمس مما يرفع العدد الإجمالى للإصابات إلى 439 ألفا و193 حالة فى البلاد، كما تم تسجيل وفاة 33 شخصا بكوفيد-19 نزولا من 41 أمس، مما يرفع عدد الوفيات إلى 7388 حالة، وطبقا لبيانات الوزارة تم شفاء 2253 حالة إضافية مما يرفع مجموع المتعافين إلى 407 آلاف و504.

وقال وزير الصحة المغربى خالد آيت الطالب، إن تحقيق المناعة الجماعية رهن بالوصول الى تطعيم 60 فى المائة من السكان على الأقل.

وأضاف أن اللقاحين الصينى والبريطانى اللذين اختارتهما المملكة لمقاومة فيروس كورونا "تعترف بهما الهيئات المدبرة للأدوية فى كلا البلدين".

كان الوزير قد أعلن فى وقت سابق أن المغرب حصل على 65 مليون جرعة من اللقاح، لتطعيم 25 مليون من السكان.