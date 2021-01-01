شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى يؤكد النظام السياسى يحتاج إلى لقاح جديد يعيد للبلاد عافيتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الرئيس التونسى، قيس سعيد، "إن النظام السياسى فى تونس يحتاج إلى لقاح من صنف جديد، يعيد للبلاد ومؤسساتها عافيتها".

وأضاف سعيد - خلال كلمة توجه بها إلى الشعب التونسي؛ للتهنئة بمناسبة حلول السنة الإدارية الجديدة: "أن سنة 2020 هى سنة غير مأسوف عليها، لما شهدته البلاد خلالها من مصاعب على المستويات الصحية والاجتماعية والسياسية".

وتطرق سعيد إلى المبادرة التى تقدم بها الاتحاد العام التونسى للشغل لإطلاق حوار وطني، قائلاً : "إن هذا الحوار الذى تم القبول به لن يكون كالحوارات السابقة"، مشترطًا مشاركة الشباب التونسيين من الشمال إلى الجنوب فى صياغة التصورات والحلول التى ستنبثق عنه.

وأثنى الرئيس التونسى على آداء المؤسسات الأمنية والعسكرية والصحية فى مجابهة جائحة "كورونا"، معبرًا عن الأمل فى أن تكون سنة 2021 سنة انطلاق على قواعد صلبة تؤسس لآمال وأيام أفضل".