شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق: التجاوزات على دولتنا مرفوضة بكل أشكالها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال رئيس وزراء العراق مصطفى الكاظمى إن التجاوزات على الدولة العراقية مرفوضة بكل أشكالها، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل. وقال رئيس وزراء العراق: "لقد اتخذت قراري النهائي بعدم السماح بالتجاوز على الدولة العراقية".

وفى وقت سابق اجتمع رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي مع قيادات أمنية في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، ووفقا لوكالة سبوتنيك قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن العام المقبل سيكون أفضل على المستوى الأمني، داعيا إلى التضامن من أجل مواجهة وردع السلاح المنفلت وعصابات جريمة وتجارة المخدرات والأسلحة.

وقال رئيس وزراء العراق، خلال كلمته في أعمال المؤتمر السنوي لقيادة العمليات المشتركة، إنه يجب الابتعاد عن التقاطعات بين القوات الأمنية وترك الأمور الشخصية، والتركيز على الأهداف المرسومة لهم من قبل قيادة العمليات المشتركة، موضحًا أنه يجب رفع المواقف الأمنية إلى المراجع كما هي وعدم إخفاء أي معلومات على المقر الأعلى، لكي تتم المعالجة وإعطاء التوجيه في ضوء الحادث وليس محاولة التقليل من الحادث.