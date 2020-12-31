شكرا لقرائتكم خبر عن «إيجار» تحدد مخالفات وعقوبات مكاتب الوساطة العقارية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

حدد برنامج “إيجار” المقصود بتنظيم وتيسير إجراءات قطاع الإيجار العقاري في المملكة، عن مخالفات وعقوبات مكاتب الوسائط العقارية.

وقال برنامج “إيجار” في بيان له، إن عدم توثيق العقود الإيجارية إلكترونيا، وتحرير سند قبض ورقي دون إثبات رقم وتاريخ عقد الإيجار الإلكتروني، عقوبتهما الأدنى الغرامة ألف ريال كحد أدنى و25 ألف ريال كحد أقصى، وإغلاق المكتب لمدة لا تتجاوز سنة، أو إلغاء ترخيصه نهائيا.

وأشار إلى أن الحصول على عمولة سعي أكثر من 2.5% من قيمة إيجار السنة الأولى، مهما كانت مدة العقد وبغض النظر عما إذا كان قابلا للتجديد أم لا، والتصرف في الأموال التي استلمها المكتب من المشترين أو المستأجرين في غير الأغراض المخصصة لها، غرامتهما 3 آلاف ريال والإغلاق لمدة لا تتجاوز سنة كحد أدنى، و25 ألف ريال والإغلاق نهائيا كحد أقصى.