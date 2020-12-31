شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم التسليم عقب سجود التلاوة؟.. الشيخ “المطلق” يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبد الله المطلق حكم التسليم عقب الانتهاء من سجود التلاوة. وقال في لقاء مع قناة الرسالة إن سجود التلاوة ليس له تكبير في بدايته أو تسليم في نهايته، وإنما إذا كان في الصلاة فإنه يكبر في بدايته ونهايته لكونها حركة انتقال في الصلاة.

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