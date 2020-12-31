شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تتعاقد لشراء اللقاح الروسى ضد فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير الاتصال الناطق باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر إن بلاده وقعت صفقة لاقتناء اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا "سبوتنيك 5"، وأضاف الوزير الجزائري - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - إن "وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات عبد الرحمن بن بوزيد أعلن عن توقيع صفقة لاقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا مع شركة روسية تنفيذا لقرار الرئيس عبد المجيد تبون للشروع فى عملية التطعيم بداية من شهر يناير القادم ".

وأوضح أن معهد "باستور" الجزائر باشر كخطوة أولى استشارات مع الشركة الروسية المنتجة للقاح (سبوتنيك 5 )، في وقت تتواصل فيه الاستشارات مع أطراف أجنبية أخرى".

وكان بن بوزيد قدم - خلال اجتماع الحكومة أمس - عرضا حول المساعي التي قامت بها وزارته في إطار اقتناء اللقاح ضد فيروس كورونا ومدى تقدم العقود ذات الصلة والتي من شأنها أن تسمح عن قريب باستلام الدفعات الأولى من اللقاح للشروع في عملية التطعيم مع حلول الشهر المقبل.

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