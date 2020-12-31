شكرا لقرائتكم خبر عن قيس سعيد: ترتيبات متواصلة لإدخال تعديل على الحكومة الحالية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، أن هناك ترتيبات متواصلة لإدخال تعديل على الحكومة الحالية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية الحدث منذ قليل.
وقال قيس سعيد، إن المطالب التى رفعها التونسيون لم يتحقق منها شىء.
وفى وقت سابق قرر الرئيس التونسى قيس سعيد، تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة ستة أشهر، ابتداءً من 26 ديسمبر الجاري إلى 23 يونيو 2021.
وأوضحت رئاسة الجمهورية التونسية - في بيان - أن القرار جاء بمقتضى الأمر الرئاسي رقم 164 لسنة 2020.
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