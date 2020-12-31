شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن إلغاء امتحانات الفصل الدراسى الأول احترازيًا لمواجهة كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال وزير التربية وزير التعليم العالى الكويتى الدكتور على المضف إنه لن يكون هناك أي امتحانات ورقية أو أونلاين للطلبة والطالبات للفصل الدراسي الأول من العام الدراسي 2020 - 2021؛ وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف المضف - في بيان صحفي اليوم /الخميس/ - : "أن هذا القرار اتخذ بعد سلسة اجتماعات مكثفة مع المسؤولين والمختصين التربويين، والعودة إلى رأي السلطات الصحية الكويتية"، معلنًا تشكيل لجنة عليا بين وزارتي التربية والصحة؛ لدراسة وبحث مدى إمكانية عودة الطلبة للمدارس خلال المرحلة المقبلة.
وحول اختبارات نهاية العام الدراسي الحالي 2020 - 2021، قال: "إن الوزارة ستقوم بدراسة الوضع، واتخاذ القرار الملائم في الوقت المناسب، عقب اتضاح الرؤية بشكل أوسع واستقرار الأمور الصحية، وذلك من خلال التنسيق مع الصحة عن طريق اللجنة العليا المشكلة المشار إليها".
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