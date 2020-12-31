شكرا لقرائتكم خبر عن المبعوث الدولى إلى اليمن: هجوم عدن يهدف لعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مارتن جريفيث، المبعوث الدولي إلى اليمن، أن هجوم عدن يهدف لعرقلة الجهود الرامية لتحقيق السلام ولتخفيف وطأة معاناة اليمنيين، وفقا لخبر عاجل بثته قناة سكاى نيوز منذ قليل.

وقال المبعوث الدولي إلى اليمن، إن استهداف المدنيين والمنشآت المدنية هو خرق خطير للقانون الدولي الإنساني، معربا عن إدانته المُطلقة للهجوم الجبان الذي وقع على أعضاء الحكومة اليمنية فور وصولهم لمطار عدن.

وفى وقت سابق أكد رئيس مجلس الوزراء اليمنى معين عبد الملك، أن المؤشرات الأولية للتحقيقات فى الهجوم الإرهابى على مطار عدن الدولى، تشير إلى وقوف مليشيا الحوثى الانقلابية وراء هذا الهجوم، والذى استخدمت خلاله صواريخ موجهة.

وكشف عبد الملك - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء اليمنية، اليوم الخميس، عن وجود معلومات استخباراتية وعسكرية بوجود خبراء إيرانيين كانوا موجودين لتولى هذه الأعمال، مشيرا إلى أن هذا الهجوم الإرهابى رسالة واضحة من مليشيا الحوثي، المدعومة من إيران، إلى الشعب اليمنى والمجتمع الدولى بأنها مجرد أدوات لدى إيران وليست جادة فى السلام، وأن استهداف الحكومة هو استهداف للسلام وتأكيد على مضى هذه المليشيا الإرهابية فى أعمالها.