شكرا لقرائتكم خبر عن دبى تستعد لاحتفالات رأس السنة بأطول مركبة إسعاف فى العالم.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد دبى لاستقبال عام 2021، بالألعاب والعروض الرائعة التى تشهد توافد عدد كبير من الزوار، مما دفع السلطات إلى اتخاذ العديد من التدابير الاحترازية للوقاية من فيورس كورونا، حيث دفعت بأطول مركبة إسعاف فى العالم فى خدمة صحة وسلامة زوار أثناء الاحتفالات.

وذكر المكتب الإعلامى لحكومة دبى بدولة الإمارات، عبر حسابه بموقع تويتر:"هيئة الصحة في دبى تواكب احتفالات رأس_السنة_في_دبي من خلال ثلاثة مستشفيات ميدانية تم تجهيزها وتزويدها بـأكثر من 55 طبيباً وممرضاً وإدارياً".

ونشر صورا آخر للمسعفين، قائلاً:" مسعفون من إسعاف #دبي يتجولون بدراجات كهربائية صديقة للبيئة، في مواقع فعاليات رأس السنة في دبي لتقديم الخدمات الإسعافية لأفراد الجمهور".



دبى تستعد للاحتفالات رأس السنة بمسعفين يتجولون بدراجات كهربائية (5)

وتوافدت الأسر والعائلات والزوار إلى القرية العالمية فى مدينة دبى ، للمشاركة في احتفالات رأس السنة التى ستشهد 7 عروض ألعاب نارية.

وبدأ العالم بالفعل فى الاحتفال بحلول العام الميلادى الجديد 2021، الذى بدأت أولى لحظاته فى نيوزيلندا، حيث كانت نيوزيلندا أول دولة تحتفل بإطلاق الألعاب النارية، فى ظل أجواء قاسية، مع الالتزام بإجراءات احترازية شديدة، وقيود لمنع تفشى جائحة الفيروس التاجى.

وكانت عدد من دول أوربا قد أعلنت اتخاذ إجراءات صارمة للتعامل مع احتفالات ليلة رأس السنة في ظل تفشي فيروس كورونا التاجي أو كوفيد 19 كما يطلق عليه، لذا اكتفت فيينا بإقامة "حفل موسيقى واحد احتفالا برأس السنة، على عكس السنوات السابقة التى شهدت مئات الحفلات.